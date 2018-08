Zimbabwe : Emmerson Mnangagwa remporte la présidentielle (mais l'opposition rejette les résultats)

Il va pouvoir rester dans son fauteuil. Emmerson Mnangagwa a été élu président du Zimbabwe, vendredi 3 août. Et ce, dès le premier tour. Selon la commission électorale, le dirigeant sortant a obtenu 50,8% des voix, contre 44,3% pour son principal adversaire, Nelson Chamisa.

Le vainqueur âgé de 75 ans a immédiatement salué "un nouveau départ", et appelle à l’unité. "Unissons-nous dans la paix, l’unité et l’amour et ensemble construisons un nouveau Zimbabwe pour tous", a écrit sur son compte Twitter celui qui dirige le Zimbabwe depuis la chute en novembre dernier de Robert Mugabe après trente-sept ans au pouvoir.

Thank you Zimbabwe!



I am humbled to be elected President of the Second Republic of Zimbabwe.



Though we may have been divided at the polls, we are united in our dreams.



This is a new beginning. Let us join hands, in peace, unity & love, & together build a new Zimbabwe for all! pic.twitter.com/FbdrixAktR