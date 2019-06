Feuilleton : au fil du Zambèze (4/5)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le lac Kariba, partagé entre la Zambie et le Zimbabwe, détonne avec ses animaux sauvages et ses arbres dépouillés qui sortent de l'eau. Le commandant est vigilant à la barre du bateau. Cela fait plus de dix ans qu'il navigue sur ces eaux dont il connaît tous les pièges. "On a l'expérience. On sait où sont les arbres et où il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, soyez rassurés, vous êtes entre de bonnes mains", explique-t-il. Un troupeau de buffles vient chercher de l'eau, qui se fait de plus en plus rare ailleurs. Une conséquence du changement climatique.

Une faune sauvage et nombreuse

"On a beaucoup de chance aujourd'hui. Normalement, il n'y a pas de buffles à cet endroit. C'est un jour béni", se réjouit le commandant. Pour se déplacer plus facilement à l'intérieur du lac, les touristes changent d'embarcation. En cette période sèche, le niveau du lac baisse. Les arbres morts sont d'autant plus visibles. Très sensibles à la chaleur, les hippopotames passent en général les journées dans l'eau pour se reposer. Ils ne sortent que la nuit pour se nourrir.

