Zambie : un safari à pied, au plus près des animaux sauvages

En Zambie, il existe un safari des plus particuliers : un circuit totalement à pied, qui permet d'être au plus près des animaux, sans les déranger. Reportage.

Sur plus de 9 000 km2, le parc de Luangwa Sud (Zambie) accueille la plus grande réserve d'animaux sauvages d'Afrique. 400 types d'oiseau et 60 espèces de mammifères. Le parc est aussi célèbre pour le safari qu'il propose aux visiteurs : un safari à pied, en immersion totale, sans voiture. Un garde armé ouvre le chemin, suivi de près par les touristes, en file indienne. Pour cette expérience de deux jours, Nicolas et Ian ont payé plus de 1 500 euros chacun. "On se sent plus proche des animaux, contrairement à quand on est en voiture", explique Ian Salibsury.

Des girafes et des éléphants à portée de main

Fannuel Banda est guide depuis plus de 20 ans. Il sait exactement comment approcher les animaux sans les faire fuir. Pour devenir guide de safari à pied, il faut aussi s'entraîner en voiture, la nuit. Il est plus difficile de pister les félins, très à l'aise dans l'obscurité. L'objectif du deuxième jour du safari est de suivre un troupeau d'éléphants. À cause des braconniers e des villageois parfois agressifs, les éléphants ont peur des humains. En 70 ans, le safari à pied n'a jamais connu de graves accidents, simplement quelques frayeurs. Le prix à payer pour être au plus près des guépards.