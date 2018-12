Tunisie : 8 ans après la révolution, une nouvelle crise sociale ?

Huit ans après le début de la révolution, est-ce que l'économie tunisienne va mieux ? Sous Ben Ali en 2010, la croissance du PIB était de 3,5%. L'an dernier, elle n'atteignait que 2%. Pas mieux pour le chômage qui est passé de 13% en 2010 à 15,3% en 2018. Il y a aussi la fuite des cerveaux. Par exemple, la part de jeunes médecins exilés est passée de 9% en 2012 à 45% l'an dernier.

Mais alors, comment expliquer ces mauvais chiffres ? "Une situation politique et sécuritaire encore pas très stabilisée et puis, une Libye qui a sombré dans le chaos sur le plan sécuritaire", analyse Kader Abderrahim, chercheur à l’IRIS.

Huit millions de touristes

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Cette année, huit millions de touristes ont visité la Tunisie. C'est un million de plus qu'en 2010 avant la révolution. Et surtout, les Tunisiens ont à présent accès à une vraie démocratie et à la liberté d'expression.

Des libertés individuelles qui ne semblent pas compenser les difficultés du quotidien. Depuis plusieurs jours, les jeunes sont une nouvelle fois sortis dans la rue à Kasserine, une ville proche du berceau de la révolution.