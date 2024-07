Sécheresse : la Tunisie au défi du manque d'eau

Dans un village au centre de la Tunisie, les habitants manquent d'eau potable. Ils doivent se rendre à l'unique point d'eau de la région, accessible grâce à un tuyau relié à un puits.

En plein soleil, monter une colline n'est pas le plus compliqué quand les bidons sont vides. Le chemin de retour, une fois les jerricans pleins, est beaucoup plus ardu. Pour les 250 familles qui habitent à Sbikha, une région rurale au centre de la Tunisie, il n'existe qu'un seul point d'eau, accessible grâce à un tuyau relié à un puits. Il faut être patient avant de repartir.

Les animaux morts de soif

"Nous devons porter des récipients qui sont très lourds. Les distances sont longues, surtout quand on fait ça plusieurs fois par jour", confie une habitante. "Avant, les ânes nous aidaient, mais ils sont morts de soif, comme tous les autres animaux que nous avions. Cette pénurie d'eau, ça fait sept ans que nous la subissons", déplore-t-elle. La sécheresse est de plus en plus intense. L'eau potable devient ainsi de plus en plus rare. Celle qui provient du puits est souvent contaminée, mais ces villageois n'ont pas d'autre choix que de la boire et de s'en servir pour leur quotidien.