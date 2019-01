Huit ans après la "révolution du Jasmin", la Tunisie bonne élève en démocratie et cancre en économie

Le 14 janvier 2011, l’inamovible président tunisien Zine el Abidine Ben Ali est chassé du pouvoir. Huit ans plus tard, la "révolution du Jasmin" suscite plus d’amertume et de déception que d’espoir.

Manifestation d'enseignants pour l'amélioration de leurs conditions de travail, le 9 janvier 2019, à Tunis. (YASSINE GAIDI / ANADOLU AGENCY)