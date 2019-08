VIDEO. Élections présidentielles en Tunisie : Mounir Baatour, premier candidat ouvertement homosexuel

L'avocat Mounir Baatour est candidat à l'élection présidentielle en Tunisie. Outre cela, il est homosexuel. Une première dans le monde arabe. "Il y a des gens qui sont enthousiastes, qui m'encouragent, qui m'envoient des messages très positifs", confie le candidat. Néanmoins, il est également victime d'insultes, de moqueries et de menaces de mort. "Pour eux, un candidat gay n'est pas sérieux", regrette Mounir Baatour. Pourtant, l'avocat n'a jamais souhaité médiatiser son orientation sexuelle. "En plus, pourquoi on pose pas la question aux autres candidats sur leur orientation sexuelle ?"

C'est une condamnation à perpétuité. Mounir Baatour à Brut

En Tunisie, l'article 230 du code pénal punit de trois ans de prison les rapports sexuels entre personnes du même sexe. Mounir Baatour a déjà été condamné à trois mois de prison. "L'homosexuel, quand il sort de prison, il va pas changer d'orientation sexuelle. On sait très bien que la prison ne change pas l'orientation sexuelle", s'insurge Mounir Baatour.

Un combat

En 2015, Mounir Baatour a confondé l'association Shams pour la défense des droits des LGBT en Tunisie. Sa candidature est donc un prolongement de son combat. "Il faut un débat sur la cause LGBT en Tunisie", assure le candidat à l'élection présidentielle. La torture pratiquée par la police ainsi que les exactions commises par le gouvernement sur les personnes homosexuelles doivent, selon lui, être au cœur du débat également.



Mounir Baatour a récolté les 10 000 signatures nécessaires pour se présenter à l'élection du 15 septembre 2019. Sa candidature doit encore être validée par l'instance indépendante tunisienne chargée des élections.