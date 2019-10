Tunisie, une présidentielle inédite

Dernière ligne droite en Tunisie. Dernier jour de campagne ce vendredi mené au pas de course par Nabil Karoui. Le publicitaire, sorti mercredi soir de prison, n'a plus que 24 heures pour renverser le rapport de force. Il tient deux meeting dans la journée et est déjà passé à l'offensive. Il accuse son rival Kais Saied d'être à la botte du parti d'inspiration islamiste Ennahdha.