Tunisie : sans surprise, Kaïs Saïed devrait remporter l’élection présidentielle

En place depuis 2019, le président tunisien Kaïs Saïed aurait obtenu près de 90 % des voix, après avoir considérablement entravé les chances des autres candidats. L’abstention a été significative, avec moins de 30 % de votants.

Le résultat ne sera officialisé que lundi 7 octobre, mais à la sortie des urnes, pas de surprise. Kaïs Saïed va être réélu président de la Tunisie. Il aurait obtenu près de 90 % des voix. L'épilogue d'une campagne électorale qui n'a jamais vraiment existé. Dans les rues de Tunis, la capitale, pas d'affiches et encore moins de meetings politiques. Le scrutin a été strictement verrouillé par le président sortant. Moins de 30 % des Tunisiens se sont rendus aux urnes.

Une concurrence quasiment nulle

La justice avait pourtant validé la candidature de six hommes. Sous contrôle du pouvoir, elle a finalement annulé celle de trois d'entre eux et envoyé un quatrième en prison. Dans le QG d’Ayachi Zammel, l'émotion est encore vive : "Notre candidat a été privé de son droit fondamental, à savoir celui de se présenter et d'être candidat". Élu en 2019, Kaïs Saïed suscitait de nombreux espoirs auprès de la jeunesse tunisienne. Il a pris les pleins pouvoirs deux ans plus tard, gelé le Parlement et instauré un décret qui limite la liberté d'expression. Dans le pays, les manifestations se multiplient pour dénoncer des libertés évaporées. Il reste au pouvoir pour au moins cinq ans.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.