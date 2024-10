Reportage "On aime Kaïs Saied parce qu'il est très honnête" : en Tunisie, les soutiens du président sortant donné vainqueur de l'élection fêtent sa victoire

En Tunisie, Kaïs Saied est donné vainqueur de l’élection présidentielle dès le premier tour. Selon un sondage de sortie des urnes, il recueille plus de 89% des voix. Un coup de massue pour ses opposants qui craignent de nouvelles dérives autoritaires. Ses soutiens, eux, sont descendus dans les rues de Tunis pour fêter sa victoire.

La voiture du chef de l’Etat remonte lentement l’avenue Bourguiba. Dans la haie d’honneur formée par la foule, Anissa est venue en famille : "On aime Kaïs Saied parce qu'il est très honnête, il n'est pas corrompu. Je crois que c'est vraiment le meilleur choix." Kaïs Saïed séduit surtout les milieux populaires, bien plus préoccupés par la situation économique du pays et le retour des islamistes que par le démantèlement des contre-pouvoirs.

"On a confiance en Kaïs Saied"

Depuis son QG, le président sortant les a rassurés : "Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est l'achèvement de la révolution. Nous allons débarrasser le pays des personnes corrompues, des sceptiques et des complots." Un discours qui séduit Adou, sorti avec un drapeau tunisien sur les épaules : "J'ai une petite société et ça encourage un peu l'investissement. On a confiance en Kaïs Saied." Plus de 89% des voix : "C’est normal", dit-il. Pourtant, les soutiens de Kaïs Saied s’effritent. Le taux de participation à 27,7% n’a jamais été aussi bas pour un premier tour de scrutin présidentiel.