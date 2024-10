En Tunisie, le président Kais Saied officiellement réélu avec un score écrasant de 90,7% des suffrages

En Tunisie, le président sortant Kaïs Saïed a remporté avec 90,7% des voix l'élection présidentielle de dimanche, a annoncé l'autorité électorale Isie lundi 7 octobre. Le taux de participation s'est établi à 28,8% selon l'Isie, soit le plus faible depuis l'avènement de la démocratie en 2011 en Tunisie. Les deux autres candidats, Ayachi Zammel et Zouhair Maghzaoui, se sont adjugés respectivement 7,35% et 1,97% des suffrages.

Kais Saied, accusé par la société civile de "dérive autoritaire" a obtenu les suffrages d'un peu plus de 2,4 millions d'électeurs sur 9,7 millions d'inscrits. Après la diffusion dimanche soir d'estimations le donnant largement victorieux, plusieurs centaines de ses partisans sont descendus pour l'acclamer sur l'avenue principale de Tunis, à coups de klaxons et de chants patriotiques.

Lors d'une prise de parole dimanche soir depuis son quartier général de campagne, Kaïs Saïed a dit, sur un ton martial, vouloir "poursuivre la Révolution de 2011" et bâtir "un pays nettoyé des corrompus et des complots". "La Tunisie restera libre et indépendante et n'acceptera jamais l'ingérence étrangère", a-t-il ajouté.