CAN 2019 : les Aigles de Carthage "au bout de la nuit"

La presse tunisienne s’enthousiasme (enfin) pour les Aigles de Carthage qui sont venus à bout des Black Stars du Ghana au terme d’une rencontre crispante.

Quatre matchs, quatre nuls. L’équipe tunisienne de l’entraîneur Alain Giresse a attendu les tirs au but pour se qualifier aux quarts de finale de la CAN 2019 face aux Black Stars du Ghana. Peu convaincue par la prestation de la sélection nationale tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, la presse tunisienne ne veut retenir que la qualification.

"On savait que les Aigles de Carthage étaient capables du pire comme du meilleur. (…) En écartant les terribles Black Stars et en se libérant du doute, qui l’a tellement rongée au premier tour, elle peut aller loin, le plus loin possible au grand bonheur d’un peuple qui s’est réconcilié hier avec ses héros. Et ce n’est pas rien… ", observe L’Economiste maghrébin.

Ils l’ont (enfin) fait, titre Réalités, très sceptique. "Durant toute la première période, les Aigles de Carthage ont été largement dominés par une équipe ghanéenne survoltée. Un but, qui était pourtant valide, a même été annulé pour le Ghana. A l’instar du premier tour de la compétition, nous avons eu affaire à une équipe tunisienne tout aussi timide, hésitante et inefficace, notamment sur le plan offensif", se désole l’hebdomadaire.

"La Tunisie s’est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2019 après avoir battu le Ghana aux tirs au but 5 à 4, lundi soir (le 8 juillet, NDLR). Les Tunisiens ont sorti leur meilleur match depuis le début de la compétition et auraient pu s’imposer sans passer par les prolongations", note, pour sa part, Tunisie-Foot.

Pronostics et surprises

"Les Tunisiens se qualifient pour le prochain tour au bout de la nuit...", relève Huffpost Maghreb, qui voit les Aigles de Carthage en favoris contre les Zébus malgaches. "La Tunisie retrouvera jeudi à 20h le Madagascar étonnant quart de finaliste après sa victoire aux tirs aux buts contre le Congo, dimanche (7 juillet, NDLR), cette fois-ci dans la peau d’un favori face à l’équipe surprise de cette compétition, à laquelle elle participe pour la première fois."

Les sites de paris en ligne pronostiquent une victoire de la Tunisie. Cependant, les Zébus ne sont pas à une surprise près. Réponse le 11 juillet au Caire.