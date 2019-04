Français du bout du monde : "la reine blanche" du Togo

"Cela fait 15 ans au mois de novembre que j'ai été intronisée. C'est vrai que je suis la seule blanche qui ait été intronisée traditionnellement avec toutes les cérémonies", lâche Marie-Claude Lovisa, reine de Lovisa Kopé au Togo. C'est un accoutrement qu'elle ne quitte plus. "Quand on m'a intronisée, on m'a mis une couronne sur la tête, des bracelets aux bras, un pagne, des chaussures de reine. Je dois tout le temps sortir avec", explique-t-elle.

Arrivée au Togo en 1998

Quand elle est venue au Togo pour la première fois en 1998 pour voir une amie, Marie-Claude Lovisa ne pensait pas y rester. Elle a tout quitté, vendu ses deux appartements en France. Elle était formatrice en bureautique avec des amis et une famille. Mère de deux enfants, elle a aujourd'hui trois petits-enfants en France. "Il m'est arrivée d'avoir envie de rentrer mais je me suis dit que ça ne me ressemblait pas".

Le JT

Les autres sujets du JT