Une attaque de Boko Haram sur l'armée tchadienne fait une quarantaine de morts près du lac Tchad

Les jihadistes de Boko Haram ont mené une attaque dans la région du lac Tchad, à la frontière du Nigéria et tué une quarantaine de militaires tchadiens, a annoncé la présidence tchadienne dans un communiqué publié lundi 28 octobre.

Le président Mahamat Idriss Deby Itno s'est rendu sur place tôt dans la matinée et "a donné le coup d'envoi de l'opération Haskanite pour poursuivre et traquer les assaillants jusque dans leurs derniers retranchements", selon ce communiqué qui ne précise pas quelles forces ont été mobilisées. "Une garnison abritant plus de 200 militaires a été prise pour cible par les éléments de Boko Haram à 22 heures. Les éléments de BH ont pris le contrôle de cette garnison, récupéré les armes et brûlé des véhicules équipés d'armes lourdes avant de repartir", selon des sources locales jointes par l'AFP.

Les soldats tchadiens sont fréquemment ciblés par les attaques terroristes de Boko Haram dans la région du Lac Tchad. Cette vaste étendue d'eau et de marécage parsemée d'îlots dans l'Ouest abrite des combattants du groupe Boko Haram ou de sa branche dissidente, l'Etat Islamique en Afrique de l'Ouest. L'insurrection de Boko Haram est apparue en 2009 au Nigeria --où elle a fait depuis quelque 40 000 morts et plus de deux millions de déplacés-- avant de se propager dans les pays frontaliers.