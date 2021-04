DIRECT. Tchad : l'armée promet des "élections libres et démocratiques" après la mort du président Idriss Déby

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TCHAD

: Avec un peu de retard, faisons le point sur les principales infos de ce mardi :



L'armée tchadienne a annoncé la mort du président Idriss Déby après des blessures reçues pendant des combats avec les rebelles. Le dirigeant de 68 ans, au pouvoir depuis 30 ans venait d'être réélu. Son fils va diriger un conseil de transition militaire.





Après certains membres du personnel de l'Education nationale et des forces de l'ordre, des professions de la "deuxième ligne" (caissiers, chauffeurs routiers, employés des pompes funèbres...) bénéficieront, pour les plus de 55 ans, de créneaux de vaccination prioritaires.





Dans une interview au Télégramme (article pour les abonnés), Olivier Véran se dit favorable à une approche "territoire par territoire dans la levée des mesures de freinage" de l'épidémie.



#POLICE Des policiers manifestent devant le palais de justice de Paris et des tribunaux de la France entière pour protester contre le verdict du procès en appel de l'agression de quatre d'entre eux à Viry-Châtillon en 2016.





Un mandat d'arrêt international est lancé contre Rémy Daillet-Wiedemann, Français installé en Malaisie et "animateur" de la "mouvance" des ravisseurs impliqués dans l'enlèvement de Mia. On vous en dit plus dans notre article.