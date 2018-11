AfrotroniX, ambassadeur de l'afrofuturisme

Sacré meilleur DJ africain lors des All Africa Music Awards à Accra (Ghana), Afrotronix, d'origine tchadienne, surprend son monde. Vêtu de tenues inspirées des Daft Punk, l'artiste mixe beat house, paroles en espagnol et rythmes sahéliens. Démarche fusionnelle issue de l'afrofuturisme, un courant mêlant racines africaines et visions de science-fiction.

AfrotroniX, né au Tchad, résidant au Canada, reçoit le prix du meilleur DJ africain aux All Africa Music Awards (AFRIMA), organisés au Ghana le 25 novembre 2018. (CRISTINA ALDEHUELA / AFP)