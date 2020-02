VIDEO. Lions affamés, malades, blessés… un zoo soudanais ne peut plus s\'occuper de ses animaux

"Il y avait cinq lions, dont trois dans des conditions vraiment critiques. Ils étaient mal nourris et il était clair qu'ils avaient besoin de soins urgents, de nourriture et de soins médicaux."

Alors qu'Osman Salih se promenait avec son fils dans le zoo d'Al-Qureshi, au Soudan, il ne s'attendait pas à faire cette sinistre découverte. Parmi les conséquences de la crise économique au Soudan : les gérants de ce zoo affirment ne plus avoir les moyens de s'occuper de tous les animaux.

Des animaux amaigris et blessés

Alarmé par ces animaux affamés et très affaiblis, Osman Salih décide alors de lancer l'alerte sur les réseaux sociaux. En quelques heures, sa publication devient virale. "Ce qui est bien, c'est que nous avons obtenu une réponse immédiate des autorités. Dans les 12 heures, tous les représentants, les représentants du gouvernement, les représentants du parc, étaient sur place. Nous les avons rencontrés et nous avons commencé à chercher des solutions urgentes pour améliorer les conditions des lions", explique Osman Salih.

Mais le 20 janvier, une des lionnes malades meurt. Alertée, l'ONG Four Paws décide d'intervenir. Quelques jours plus tard, une équipe de l'ONG arrive sur place avec le vétérinaire Amir Khalil. Ils se sont occupés en priorité de la lionne Kandaka et du lion Mansour qui paraissent en grand danger. Après avoir examinés les lions, ils placent Kandaka sous perfusion pour la réhydrater. Après 2 semaines de soins, Four Paws publie de nouvelles photos du lion Mansour montrant "de grands progrès".