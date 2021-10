Soudan : l'inquiétude monte après un coup d'État

À Khartoum, les habitants de la capitale du Soudan entonnent l'hymne national du pays pour faire face aux militaires à l'origine du coup d'État. Une ambiance presque festive qui dégénère rapidement quand les militaires décident de passer à l'action. Des coups de feu retentissent. À l'issue de ces tirs, trois morts et près de 80 blessés sont recensés. L'armée semble être revenue au pouvoir, au grand dam des citoyens. Auparavant, c'était un gouvernement de transition qui dirigeait le pays, partagé entre le peuple et l'armée.

Une route vers la démocratie fragilisée ?

L'arrestation du chef de l'État soudanais et de ses ministres met en péril les efforts du pays pour devenir une démocratie stable. Pour les habitants, c'est un véritable coup dur. "On ne reviendra pas à ce qu'on a connu avec la dictature", déclare un manifestant. La situation inquiète également la communauté internationale. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a appelé à la libération immédiate du Premier ministre et des officiels arrêtés. L'état d'urgence est décrété dans tout le pays.