Soudan : après plusieurs semaines de guerre, les belligérants s'accordent pour respecter les règles humanitaires

L'accord ne contient toutefois aucune mention d'une trêve ou d'un cessez-le-feu, près d'un mois après le début des combats.

Les belligérants au Soudan ont signé, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 mai, un accord prévoyant de dégager des couloirs pour permettre aux civils pris au piège de sortir des zones de combat, tout en laissant entrer l'aide humanitaire. Cette déclaration de principe tient dans un document de quatre pages, dont l'AFP a pu consulter une copie, rédigé à l'issue de six jours de négociations en Arabie saoudite. L'accord ne contient toutefois aucune mention d'une trêve ou d'un cessez-le-feu, après près d'un mois de combats qui ont fait plus de 750 morts, 5 000 blessés et plus de 900 000 déplacés et réfugiés.

L'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) s'accusent mutuellement, depuis le 15 avril, de tuer des civils. Les premiers assurent que les seconds, dont les bases sont disséminées dans des quartiers densément peuplés de Khartoum, se servent des habitants comme des "boucliers humains". Et les FSR dénoncent de leur côté les raids aériens de l'armée régulière sur la capitale de plus de cinq millions d'habitants.

Une vingtaine de travailleurs humanitaires tués

Ils se sont cependant accordés pour "créer des passages sécurisés pour que les civils puissent quitter les zones de combats vers la direction de leur choix". Ils se sont également engagés à "autoriser et faciliter rapidement le passage de l'aide humanitaire", ainsi que "le passage des humanitaires vers et dans le pays". Au moins 18 travailleurs humanitaires ont été tués depuis le début des violences, alors qu'ils tentaient de venir en aide à la population, et plusieurs convois ont été pillés.

Les négociations entre les deux camps vont par ailleurs continuer pour parvenir à une nouvelle trêve temporaire permettant l'acheminement de l'aide. Les précédentes n'ont jamais été respectées.