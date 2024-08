Le Soudan se situe à un "point de rupture catastrophique et cataclysmique", alerte une agence de l'ONU

"Sans une action immédiate, globale, massive et coordonnée, nous risquons d'être témoins de la mort, évitable, de dizaines de milliers de personnes dans les mois à venir", s'inquiète un dirigeant de l'Organisation internationale pour les migrations.

Le Soudan se situe à un "point de rupture catastrophique et cataclysmique", s'alarme, lundi 12 août, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). "Sans une action immédiate, globale, massive et coordonnée, nous risquons d'être témoins de la mort, évitable, de dizaines de milliers de personnes dans les mois à venir", affirme Othman Belbeisi, directeur de l'agence onusienne pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Selon l'OIM, la famine et les inondations sont venues s'ajouter à une longue liste de défis auxquels sont confrontés des millions d'habitants de ce pays ravagé par la guerre, pour aboutir à "l'une des pires situations humanitaires au monde". "Les restrictions à l'accès humanitaire, y compris celles imposées par les parties en présence ont considérablement réduit l'aide. Une aide qui aurait pu sauver de nombreuses vies", a dénoncé Othman Belbeisi.

Des dizaines de milliers morts

Depuis juin, des pluies torrentielles ont frappé le nord et l'est du pays, forçant plus de 20 000 personnes à quitter leur maison, selon l'ONU. L'OIM appelle à trouver des fonds en urgence pour "ceux qui cherchent un abri, qui ont besoin de nourriture, d'eau, ou encore de services médicaux".

Le Soudan est plongé depuis avril 2023 dans une guerre opposant l'armée régulière du général menée par Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo. Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts selon l'ONU. Plus de 10,7 millions de personnes ont été déplacées à travers le pays et 2,3 millions d'autres ont dû fuir vers les pays voisins.