Guerre au Soudan : environ 19 millions de personnes pourraient souffrir de malnutrition aiguë, selon l'ONU

La situation sanitaire s'aggrave au Soudan, en proie à des affrontements meurtriers depuis mi-avril. Une session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit se tenir la semaine prochaine.

Entre 2 et 2,5 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de malnutrition aiguë au Soudan, portant le total à 19 millions d'ici six mois si le conflit se poursuit, a annoncé un porte-parole de l'ONU vendredi 5 mai. "Le Programme alimentaire mondial prévoit que le nombre de personnes souffrant de malnutrition aiguë va augmenter entre 2 et 2,5 millions, augmentant le nombre total à 19 millions dans les prochains trois à six mois si le conflit se poursuit", a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU.

Face à la "catastrophe" dénoncée depuis trois semaines par les humanitaires, la communauté internationale peine à agir en rangs organisés. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU tiendra une session spéciale le 11 mai, soit près d'un mois après le début des hostilités.

Ce fléau de la famine s'ajoute au désatre humain causé par le conflit. Les affrontements entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo ont fait environ 700 morts depuis mi-avril, selon l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled), qui recense les victimes de conflits.