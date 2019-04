Au Soudan, l'image d'une étudiante drapée de blanc au dessus de la foule inspire les artistes

Elle est devenue l'icône de la révolte. La photo d'Alaa Salah prise à Khartoum (Soudan), lundi 8 avril, par Lana H. Haroun, est devenue symbolique du mouvement de contestation contre le régime d'Omar El-Béchir. Debout sur le toit d'une voiture, l'index levé vers le ciel, vêtue de blanc, elle harangue la foule en criant "Thawra !" ("révolution").

Drapée de blanc, portant une grande boucle d'oreille dorée, cette étudiante en architecture de 22 ans a inspiré de nombreux artistes sur les réseaux sociaux. La photo a ainsi été une source d'inspiration pour la graphiste Huda Hashim, elle-même d’origine soudanaise, relève Le Monde. On y voit Alaa Salah au milieu d'écrans de téléphones portables, utilisés dans toutes les mobilisations populaires à travers le monde depuis les printemps arabes de 2011.

I have no words, so I poured my heart out with paint. Wishing a million times I could be there on the frontlines with my people. Praying for you with every breath. Inspired by @lana_hago ‘s original image. #تسقط__بس #Kandaka #Sudan_Revolts #sudan pic.twitter.com/kVncu6i1KK