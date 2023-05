Soudan : après un mois de guerre, plus d'un habitant sur deux a besoin d'aide humanitaire

Les combats ont fait plus d'un millier de morts, environ 840 000 déplacés et 220 000 réfugiés. L'ONU dit avoir besoin de 2,6 milliards de dollars pour aider le pays.

Vingt-cinq millions de personnes, soit plus d'un Soudanais sur deux, ont besoin d'aide humanitaire, a annoncé l'ONU, mercredi 17 mai, après plus d'un mois de guerre entre l'armée et les paramilitaires. A ce jour, les combats ont fait plus d'un millier de morts, environ 840 000 déplacés et 220 000 réfugiés.

L'ONU a revu à la hausse ses appels de fonds, précisant avoir besoin de 2,6 milliards de dollars pour l'aide au pays. A cela s'ajoute près d'un demi-milliard de dollars pour aider les réfugiés ayant fui dans les pays voisins. Ces réfugiés seront plus d'un million au total cette année, prévoit l'ONU.

Avant le 15 avril, date du début des combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), du général Mohamed Hamdane Daglo, d'une personne sur trois souffrait de la faim dans ce pays de 45 millions d'habitants. Aujourd'hui, les vivres se font de plus en plus rares. A Khartoum, capitale où vivent cinq millions d'habitants, ceux qui n'ont pas fui sont terrés chez eux, forcés de se rationner et à court d'argent car les banques sont fermées.