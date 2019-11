Soudan du Sud : Washington va revoir ses relations avec Juba après l'échec à former un gouvernement

L'ambassadeur Thomas Hushek est rappelé "pour consultations liées au récent échec des parties à former un gouvernement intérimaire d'union nationale" avant la date-butoir du 12 novembre 2019, a déclaré le 25 novembre la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus dans un communiqué.

"Nous réexaminons notre relation avec le gouvernement du Soudan du Sud", a prévenu de son côté dans un tweet le secrétaire d'Etat Mike Pompeo.

Called back our Ambassador to #SouthSudan for consultations as we re-evaluate our relationship with the Government of South Sudan. We will work with the region to support efforts to achieve peace and a successful political transition in South Sudan.