Inondations au Soudan du Sud : 1,4 million de personnes touchées, 379 000 déplacées

Les inondations au Soudan du Sud ont affecté 1,4million de personnes et en ont déplacé plus de 379 000, a alerté, samedi 9 novembre, le bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha). Selon les organisations humanitaires, le Soudan du Sud, l'un des pays les plus pauvres au monde, fait face aux pires inondations qu'il ait jamais connues depuis des dizaines d'années, en particulier dans le nord.

Dans un communiqué transmis tard vendredi, l'Ocha souligne que les graves inondations concernent désormais les habitants de 43 comtés et la région administrative d'Abyei, une zone que revendiquent le Soudan et le Soudan du Sud. "Plus de 379 000 personnes sont déplacées dans 22 comtés et Abyei", ajoute l'agence de l'ONU. Un précédent état des lieux dressé par l'organisation il y a un mois comptabilisait quelque 893 000 personnes affectées et plus de 241 000 personnes déplacées.

L'Ocha met aussi en garde contre une recrudescence du paludisme dans plusieurs régions touchées par les intempéries. Ce rebond de la maladie, aussi appelée malaria, submerge "le système de santé et exacerbe la situation et l'impact dans les zones touchées par les inondations".