Somalie : un attentat à la voiture piégée fait des dizaines de morts

Les terroristes ont choisi le quartier le plus fréquenté de Mogadiscio (Somalie) et une heure de la matinée où la circulation est particulièrement dense. Beaucoup de travailleurs et d'étudiants se pressaient dans les rues. L'attaque à la voiture piégée a fait au moins 78 morts et 149 blessés. "L'explosion a eu lieu alors que je descendais d'un minibus. J'étais en route pour le travail. J'ai été blessé à la jambe", explique un habitant.

Aucune revendication

Les corps des victimes sont posés au sol. Certaines familles tentent de reconnaître des proches. Toutes les victimes n'ont pas encore été identifiées. "La plupart des personnes tuées étaient des étudiants et des universitaires", indique Omar Mohamud Mohamed, le maire de Mogadiscio. Les habitants amènent eux-mêmes certains blessés dans les hôpitaux de la capitale somalienne. D'autres déposent des corps. Pour l'heure, l'attentat n'a pas été revendiqué.

