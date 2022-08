Moins célèbre que le concours de Miss Côte d’Ivoire, le concours Miss Mathématiques organisé depuis les années 2000 dans le pays voit s’affronter chaque année 465 filles issues de classes de 3ème et terminale. Cette année, c’est Miessan, jeune étudiante de 15 ans, qui a remporté le précieux titre.

“La plus grande beauté d’une femme en ce qui me concerne c’est l’intelligence”

“La plus grande beauté d’une femme, en ce qui me concerne, c’est l’intelligence, c’est ce qui ouvre les portes du succès à longue durée pas comme les comportements qui nous mènent à la ruine.” Miessan Youemin Ange Roxanne est étudiante et cette année, elle a remporté l’édition 2022 du concours Miss Côte d’Ivoire. Un concours pour lequel elle s’est longuement préparée malgré les critiques et jugements de certains de ses camarades. “Quand j’ai dis à certaines personnes que je participais à ce concours il y avait aussi un peu de moqueries du fait qu’on est en classe d’examen et se permettre de prendre son temps pour pouvoir bosser des mathématiques qui sont à un niveau supérieur à ceux qu’on bosse à l’école, c’était un peu difficile au début”.

“Un jour j’étais en train de traiter un sujet et il y avait un garçon de ma promotion de terminale qui m’a dit qu’au lieu de bosser pour les devoirs qui arrivent, je me permettais de travailler pour un concours que je n’étais même pas sûre d’avoir. D’abord ça m’a choqué, mais après je me suis dis que s’il y avait un concours réservé aux filles, c’était pour pouvoir leur donner la chance de pouvoir elles aussi entrer dans le domaine des mathématiques.” Grâce à sa victoire, la jeune femme a pu remporter une bourse pour ses études ainsi que du matériel électronique et plusieurs avantages. Elle espère aujourd’hui rentrer dans une université qui “lui permettra de pouvoir embrasser la carrière de data scientist.”