VIDEO. Excision : Dadju lance un appel aux dons pour aider les femmes victimes de violences en RDC

Pour aider les femmes victimes de violences en RDC, Dadju a décidé de soutenir son combat avec son association Give Back Charity. Aujourd'hui, il lance un appel aux dons : "Là, tout de suite pour commencer, pour faire le premier pas, je me suis tourné vers le Congo, Denis Mukwege qui a changé la vie de plein de femmes." En 2018, on lui a en effet attribué le prix Nobel de la paix, notamment pour son engagement contre les mutilations génitales au Congo. Il a sauvé plus de 50 000 femmes mutilées avec sa Fondation Panzi.

Une excision a lieu toutes les 3 minutes dans le monde, moins d'une excision sur 5 serait pratiquée par un médecin. On recense près de 200 millions de femmes excisées dans le monde, dont 60 000 femmes excisées en France.