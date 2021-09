Ils ne poussent pas

Oui on peut être noir, et avoir les cheveux crépus, et les cheveux qui poussent. J'en suis la preuve, comme des milliers de femmes noires. Il n'y a pas besoin d'avoir du sang noir et blanc, d'être métissé, quand on est noir pour avoir des beaux cheveux. Il y a la génétique, les soins. Il y a beaucoup de méconnaissance autour du cheveu. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas prendre soin de leurs cheveux. Et de ce fait là, elles pensent que leurs cheveux ne poussent pas. Moi je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvais cheveux. Il y a juste des personnes qui n'ont pas les bonnes méthodes pour prendre soin de leurs cheveux.

Ils sont difficiles à coiffer

Alors le cheveu crépu n'est pas un cheveux incoiffable, indomptable comme on aime bien dire, alors que c'est un mot péjoratif. Ça prouve encore que notre cheveu est vu comme un animal sauvage qu'il faut apprivoiser de manière brutale et dure. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la nature est bien faite. Alors que ça soit la peau ou les cheveux, les peaux noires, les personnes qui ont les cheveux crépus, de base sont des personnes qui ont des peaux qui sont faites pour vivre dans des climats tropicaux, des climats où il fait humide. Et le cheveu crépu, c'est un cheveux qui a besoin d'eau, qui a besoin d'hydratation.

Ils sont toujours secs

Non, ce n'est pas un cheveu qui est sec. Le cheveu crépu, il est fait justement pour protéger notre crâne des rayons UV, de la chaleur parce qu'on est censé vivre dans des climats dits tropicaux et humides. Pour qu'un cheveu soit bien hydraté, c'est comme la peau en fait, c'est comme le corps. Si on ne boit pas, on a soif. L'huile n'hydrate pas. Si vous avez soif, vous ne buvez pas de l'huile, vous buvez de l'eau. Donc il faut simplement boire beaucoup d'eau. Utiliser des produits qui contiennent de l'eau.

On ne peut pas varier les styles

C'est un cheveu très versatile. Souvent j'entends que "oui, si on a le cheveu crépu on est obligés de faire tout le temps la même coupe ou alors que ce n'est pas un cheveu avec lequel on peut s'amuser". Ce cheveu, il est magique parce qu'on peut tellement jouer avec notre texture de cheveu, le transformer. On peut le lisser, on peut l'onduler, on peut faire des bantu knots. On peut faire tellement de choses.

Les cheveux lisses, c'est mieux

Il y a beaucoup de méconnaissance autour de ce cheveu, de stigmatisation. Et il a un historique et un passé assez douloureux, où ce cheveu a été diabolisé, où on a dit aux femmes et aux hommes noirs, que leur beauté physique n'était pas belle. Et on est parti de ce postulat-là où être une belle femme, c'est avoir les cheveux longs et lisses. Le problème, c'est que l'Afrique, en termes de beauté, regarde beaucoup ce qu'il se passe en Occident. Alors il y a eu le défrisage qui a été l'un des premiers gestes de beauté chez les filles noires. Se défriser avoir les cheveux lisses c'était le moment de liesse, de joie. On regardait beaucoup ce qu'il se passait aux États-Unis. Donc le stéréotype de la beauté noire aux États-Unis, c'était la fille qui avait les cheveux lisses.