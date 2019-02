Un pasteur sud-africain "ressuscite" un mort et amuse les réseaux sociaux

Le pasteur Alph Lukau, qui multiplie les faux miracles en Afrique du Sud, est passé à la vitesse supérieure en réveillant "un mort". Sa vidéo est devenue virale et son action est parodiée sur les réseaux sociaux.

Ses séances de prière réunissent des milliers de personnes. Un show durant lequel le pasteur Alph Lukau, 45 ans, bénit, guérit et trouve une solution à tout. Dimanche 24 février, il a même ramené à la vie un homme prétendument mort.

Après quelques incantations, on le voit dans une vidéo poser ses mains sur le corps d'un homme allongé dans un cercueil, l'appeler par son prénom et voilà Elliot, le mort-vivant, qui se lève avec un air hébété et bouche béante.

Les parodies sur twitter

Quelques heures à peine après la mise en ligne de la vidéo, un défi a été lancé sur Twitter pour parodier la fameuse scène de la résurrection. Le mot dièse #RessurectionChallenge est devenu très populaire en Afrique et ailleurs où les internautes rivalisent pour trouver la scène la plus drôle.

Et les talents sont nombreux. En voici quelques morceaux choisis.

Guys you must understand these kids don't wanna be left behind...maybe along with their teacher #resurrectionchallenge pic.twitter.com/Z1gSQ5LRDL — DeeKay (@DikanaSino) 26 février 2019