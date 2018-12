Tchad: l'exode des jeunes vers le nord et la Libye s'accentue

Sans vouloir rejoindre l'Europe, de plus en plus de jeunes des régions sahéliennes de l'ouest du Tchad migrent vers le nord de ce pays ou la Libye pour des raisons économiques et politiques, selon un rapport d'International Crisis Group publié le 5 décembre.

Scène de rue publiée le 12 août 2018 par l'AFP. Une épicerie tenue par des Noirs venus du Tchad avec étal en plein air dans le village de Tazerbo ( Taziirbu), oasis au cœur du désert de Rabiana en Libye. (PHILIPPE ROY / Aurimages)