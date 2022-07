Ons Jabeur en finale de Wimbledon : "la ministre du Bonheur" qui fait chavirer la Tunisie

Une Tunisienne jouera pour la première fois en finale d'un tournoi du Grand chelem."C'est avec grâce, élégance et force qu'Ons Jabeur s'est qualifiée en finale de Wimbledon ce jeudi 7 juillet 2022 après avoir battu son amie de toujours, l'Allemande Tatjana Maria. Une grande première pour une sportive africaine, arabe, tunisienne et musulmane. De plus, c'est une Femme qui a accompli ce magnifique exploit", s'enthousiasme Réalités on line, le site de l'hebdomadaire tunisien. Celle que ses compatriotes surnomment "la ministre du Bonheur" fait la Une des journaux dans son pays. "C’est fou ! C’est tellement beau de voir et vivre ce que fait Ons Jabeur à Wimbledon ! (...) C’est la première fois qu’elle joue une finale de grand chelem avec tout le prestige que cela représente. Ons Jabeur est à un match de rentrer dans l’histoire des grandes championnes qui ont gagné au moins un tournoi de grand chelem", observe le quotidien tunisien La Presse.

Première femme africaine

Les Tunisiens rêvent d'une victoire d'Ons Jabeur. "Notre Championne va-t-elle continuer à écrire l'Histoire en finale face à Elena Rybakina samedi 9 juillet 2022 (14h) ? Ce qui est déjà certain, quelle que soit l'issue de ce match, c'est qu'Ons Jabeur a déjà marqué l'Histoire et son nom restera gravé dans les annales. Elle est un pur exemple de détermination et de volonté. Un pur Made in Tunisia comme elle aime le dire elle-même", s'enflamme Réalités, pour qui tout est possible. "Auparavant, les 2 joueuses se sont rencontrées une seule fois, en octobre dernier au WTA de Chicago, où Ons avait vaincu (6-4 et 3-2)", rappelle, pour sa part, Tunisie numérique.

"Etre une source d'inspiration"

La joueuse de tennis est fière de son titre de "ministre du Bonheur". "J'espère conserver ce titre pour toujours", a-t-elle déclaré. Première joueuse arabe à avoir joué un quart de finale en Grand Chelem (Australie 2020), la Tunisienne Ons Jabeur est devenue la première joueuse, hommes et femmes confondus, du continent africain à avoir atteint la finale d'un Majeur, jeudi à Wimbledon, et elle espère servir d'exemple à de nombreuses générations. "Je veux être encore plus populaire et être une source d'inspiration pour plus de générations", a déclaré Jabeur, soulignant que même si elle était avant tout reconnue en Tunisie, son pays était "connecté au monde arabe et au continent africain". "Nous voulons voir plus de joueurs venir de cette zone du monde. Je veux voir plus de joueurs de mon pays, du Moyen-Orient, d'Afrique", a-t-elle insisté.