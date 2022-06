Mozambique : une brigade de police entièrement féminine lutte contre les violences envers les femmes

4 | 9

Dans cette région, une brigade de police locale exclusivement féminine, créée à l'origine pour pouvoir fouiller et interpeller des femmes, a été reconvertie depuis 2011 en unité de lutte contre les violences fondées sur le genre. Aidée financièrement par l'association Lemusica, acronyme de "Levez-vous femmes et continuez votre chemin", cette brigade a pour la mission d’arrêter les agresseurs en attendant l'arrivée des policiers de la ville située à une bonne heure de piste cabossée. La force est rarement employée, la plupart des conflits se règlent par la parole. La priorité est d'éduquer et d’assister les femmes plutôt que de pourchasser leurs bourreaux.

ALFREDO ZUNIGA / AFP