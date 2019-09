Maroc : les (més)aventures d’un Afro-Américain à Rabat, pris pour un Subsaharien sans-papiers par la police

Il raconte lui-même sa mésaventure sur son fil Twitter du 30 août 2019.

"J'ai quitté ma maison pendant deux minutes. Et deux minutes suffisaient. Si vous envisagez de voyager ou de vivre au Maroc, mais avez l’audace de le faire en tant que Noir, lisez ceci d’abord."

En sortant de chez lui, à Rabat, pour faire ses courses, l’Américain a été contrôlé par des policiers, avant d’être embarqué pour le commissariat pour être ensuite conduit à Beni Mellal, à plus de 300 km de la capitale, avec un groupe de migrants subsahariens.

"Une histoire qui donne le vertige. Tout commence le 21 mars dernier, vers 19h45, lorsque le ressortissant américain Timothy Hucks s’est trouvé au mauvais moment au mauvais endroit", relève Ya Biladi.

Accosté par des policiers en civil, Timothy Hucks présente son permis de conduire, établi par l’Etat de New York, car il n’avait pas son passeport sur lui. Il propose aux policiers d'aller le chercher. La suite est un cauchemar. Les policiers "m’ont accusé de faire partie de Boko Haram”.

I became frustrated, because I had already told him. Though I didn't have my passport, I showed him my license. He did not care. His buddy said, "We're going to take you far away from here."



When I told him I wasn't going anywhere with them, they restrained me and handcuffed me. pic.twitter.com/bbIY1ECFyN