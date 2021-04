Malawi : la peine de mort "inconstitutionnelle", selon la Cour suprême

La plus haute juridiction du Malawi a déclaré, mercredi 28 avril, la peine de mort "inconstitutionnelle" et a ordonné le réexamen de la sentence de tous les condamnés susceptibles d'être exécutés. La peine capitale a longtemps été systématique au Malawi pour les prisonniers reconnus coupables de meurtre ou de trahison, et possible pour les viols. Les auteurs de vols avec violence, de cambriolages et d'effractions peuvent aussi être condamnés à mort ou à la prison à vie. "Un progrès", s'enthousiasme le Comité des droits de l'Homme au Malawi pour qui "la peine de mort est une abolition au droit à la vie".

Malawi Supreme Court of Appeal has declared death penalty as unconstitutional. The death penalty is an abolition of the right to life.