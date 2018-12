La Renault 4L s'offre une nouvelle vie sur l'île de Madagascar

Dans ce garage situé à Antananarivo (Madagascar), la mythique 4L française connaît une nouvelle vie. "Quand la carrosserie et le châssis sont parfaits, on met le moteur, le train avant, le train arrière. Après, on met le mastic et tout pour le remettre à neuf", explique un garagiste. Objet de collection en Europe, la 4L fait partie du quotidien sur l'île de Madagascar. La voiture est facile à réparer et est surtout économique en carburant. La citadine française des années 60 fait un tabac.

Voiture économique

"La 4L est parfaite pour Madagascar, parce qu'elle est économique, tant au niveau de l'entretien que des pièces, elle est bien pour ceux qui n'ont pas trop d'argent", explique Élysée Rakotondrakolona-Iona, mécanicien spécialisé dans la Renault 4L. Sur les routes, les particuliers, la police, mais aussi les taxis se sont littéralement emparés du véhicule. Plusieurs milliers circuleraient chaque jour à Madagascar.

