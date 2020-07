La population mondiale devrait décliner, mais pas en France

Actuellement, le monde compte 7,7 milliards d’habitants. La population mondiale va continuer d’augmenter et atteindre son pic en 2064 avec 9,7 milliards d’êtres humains. Ensuite, elle va connaître une diminution jusqu’à 8,8 milliards en 2100. La baisse va se ressentir en Asie et en Europe. En Chine, la population sera divisée par deux, passant d‘1,4 milliard à 730 millions. Moitié moins d’habitants également au Japon, en Thaïlande, ainsi qu’en Espagne et en Italie.

Education et contraception

La France fait figure d’exception parmi les pays riches. Le taux de fécondité devrait rester assez stable. La population en Afrique subsaharienne passera de un à trois milliards. Le déclin de la population mondiale est en grande partie dû à l’accès à l’éducation pour les filles et l’accès aux moyens de contraception. Une bonne nouvelle pour l’environnement, moins pour l’économie.

Le JT

Les autres sujets du JT