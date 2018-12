LA PHOTO. Les élections inspirent Kash, célèbre caricaturiste politique de RDC

Thembo Kashauri, alias Kash, est le caricaturiste politique le plus connu de la République démocratique du Congo. Il dessine pour "Le Potentiel", un quotidien d'opposition, et pour le site Actualité. Il a souvent croqué de façon cinglante le président Kabila, qui a fini par accepter avec deux ans de retard de quitter ses fonctions après deux décennies au pouvoir.

Kash, 53 ans, originaire de Beni, dans l'est du pays, a commencé sa carrière dans les années 1980. Ses premiers dessins traitaient surtout de sujets culturels. Mais quand des dizaines d'étudiants furent massacrés en 1990, dans la ville de Lubumbashi sous la présidence de Mobutu, ses traits de crayons prirent un aspect définitivement plus politique. Aimant se moquer des riches et des puissants, il a eu la chance contrairement à ses confrères rwandais ou congolais de pouvoir s'exprimer sans censure. Son talent et son sens de l'humour acéré ont pu éclairer tout au long de sa carrière la dure réalité de son pays en proie à de nombreux conflits armés. Il espère qu'à l'issue du vote du dimanche 30 décembre, l'atmosphère parfois très sombre de ses dessins s'éclaircisse un peu.