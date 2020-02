L'Egypte franchit le cap symbolique des 100 millions d'habitants

Pays arabe le plus peuplé, l'Egypte occupe aussi le troisième rang à l'échelle continentale derrière l'Ethiopie et le Nigeria, et le 14e mondial.

Vue générale du quartier al-Atba, au Caire, le 11 février 2020. (MOHAMED EL-SHAHED / AFP)

franceinfo avec AFP France Télévisions