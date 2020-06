Kenya : manifestation contre les violences policières dans un bidonville de Nairobi

Environ 200 personnes ont manifesté le 8 juin, dans le bidonville de Mathare à Nairobi, pour protester contre les violences policières, dans un pays où elles ont déjà coûté la vie à 15 personnes depuis l'instauration d'un couvre-feu destiné à empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Cette foule était surtout composée de jeunes et de mères portant des pancartes au nom de leurs amis, voisins ou fils tués ces dernières années, dans des opérations de police. "Arrêtez les flics tueurs", ou "Sauvons notre futur", pouvait-on notamment lire sur ces affiches.

Je suis ici pour manifester en soutien de nos jeunes qui sont morts aux mains de la police sans avoir rien fait et nous disons 'ça suffit' en tant que mères de nombreux jeunes qui ont été tués après avoir été qualifiés de voleursRahma Wako, habitante du bidonville de Mathareà l'AFP

Depuis l'instauration du couvre-feu le 27 mars, l'Autorité indépendante de contrôle de la police (IPOA) a reçu 87 plaintes.

Les plaintes concernent des morts, des tirs, du harcèlement, des vols, des traitements inhumains et des agressions sexuelles, a précisé l'IPOA. Des manifestations ont eu lieu dans le monde entier ces derniers jours pour protester contre le racisme et les violences policières, après la mort le 25 mai aux Etats-Unis de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lors de son interpellation par un policier blanc.

Aucune manifestation véritablement d'ampleur n'a eu lieu au Kenya. Cependant, sur les réseaux sociaux, des activistes kényans ont établi un lien entre cet événement et le fléau des violences policières, souvent impunies. La police kényane est régulièrement accusée par les groupes de défense des droits de l'Homme d'utilisation excessive de la force et d'exécutions extrajudiciaires, en particulier dans les quartiers pauvres.

En avril, Human Rights Watch (HRW) avait accusé la police d'imposer le couvre-feu "de manière chaotique et violente, depuis le début", parfois en fouettant, en battant ou en utilisant des gaz lacrymogènes pour forcer les gens à quitter les rues.

L'organisation avait notamment cité le cas d'un garçon de 13 ans, Yassin Hussein Moyo (lien en anglais), décédé à Nairobi le 31 mars après avoir été victime d'un tir alors qu'il se tenait sur son balcon et que, dans la rue en contrebas, les policiers forçaient des habitants à rentrer chez eux.

HRW évoquait également un vendeur de tomates mort à Kakamega, dans l'ouest du pays, après avoir été touché par une cartouche de gaz lacrymogène. Le ministre de l'Intérieur, Fred Matiangi, a critiqué le 5 juin dans un communiqué les dérives de la police, mais n'a "pas souhaité mettre tout le service dans le même sac".

We won't hide from taking responsibility for shortcomings in our law enforcement; but it is unfair to paint the entire Service with the same brush. As we rebuke violators of citizens’ rights, let's also appreciate those who selflessly protect us and condemn violence against them. pic.twitter.com/3RTaujZB1s