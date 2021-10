Afghanistan : le pays sombre dans la famine

Massés à l'arrière d'un conteneur, des enfants de moins de dix ans attendent et espèrent récupérer un maigre sac de provisions. Dans un village de l'ouest de l'Afghanistan, dans la province d'Hérat, la survie ne tient qu'aux rares distributions alimentaires. Dans un dispensaire, les cas de malnutrition se multiplient, au désespoir des familles.

"Deux de mes enfants sont en danger de mort"

"La vie est dure et on souffre chaque jour, on n'a rien à manger et pas d'argent pour se payer un médecin", déplore une Afghane. La famine qui menace l'Afghanistan n'épargne personne. Dans un hôpital situé à Hérat, des nourrissons, entre trois et six mois, luttent pour ne pas mourir. Le service est plein et les lits manquent. Des bébés doivent ainsi se partager le même brancard. La mère d'un petit garçon de six mois, qui ne pèse que trois kilos, est effondrée. "Sa souffrance, j'ai l'impression de la ressentir, moi aussi", confie-t-elle. Deux de mes enfants sont en danger de mort parce qu'on n'a pas d'argent." Selon le Programme alimentaire mondial, plus de trois millions d'enfants afghans souffrent aujourd'hui de malnutrition aiguë. Par ailleurs, le pays est privé de la plupart des aides internationales.