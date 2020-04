Expulsion de 3 000 Ethiopiens d'Arabie saoudite : l'ONU s'inquiète de la propagation du coronavirus

L'Arabie saoudite a expulsé près de 3 000 migrants éthiopiens ces dernières semaines malgré les craintes que de telles opérations puissent accélérer la propagation du coronavirus dans le pays de la Corne de l'Afrique, ont annoncé lundi 13 avril les Nations unies. Depuis la mi-mars, l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM) a enregistré 2 870 rapatriés éthiopiens et tous, sauf 100, ont été renvoyés d'Arabie saoudite, a déclaré le porte-parole Alemayehu Seifeselassie.

Un travailleur humanitaire bien au fait de la situation des expulsés a dit à l'AFP, sous le couvert de l'anonymat, qu'environ 3 000 rapatriés étaient arrivés d'Arabie saoudite au cours des dix derniers jours. L'AFP a pu consulter un document écrit par Catherine Sozi, coordinatrice humanitaire des Nations unies pour l'Ethiopie.

L'expulsion et la déportation de migrants éthiopiens en situation irrégulière alors que la réponse de leur pays au COVID-19 n'est pas prête les met en dangerCatherine Sozi, coordinatrice des Nations unies pour l'Ethiopieà l'AFP

Au cours des dix derniers jours, selon le Financial Times (lien en anglais), jusqu'à deux vols quotidiens transportant des migrants éthiopiens ont atterri à l'aéroport international d'Addis-Abeba, avant de repartir en Arabie saoudite chargés de bétail.

Les migrants sont gardés dans des centres de détention en Arabie saoudite avant d'être renvoyés en Ethiopie et on ne sait pas très bien dans quelle mesure les autorités saoudiennes les dépistent pour détecter les symptômes de COVID-19.

IOM Ethiopia steps up its #COVID19 Response:



✔️Supporting over 1,900 Ethiopian returnee migrants – predominantly from KSA – quarantined in Addis Ababa.



✔️Supporting over 1,400 returnee migrants from Djibouti quarantined in Dire Dawa and 169 returnees from Kenya in Moyale. pic.twitter.com/cKHk94v8gK