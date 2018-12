EN IMAGES. Les mythiques Renault 4L et 2 CV Citroën toujours en piste à Madagascar

Relégués à la casse ou entrés dans la légende en Europe, ces véhicules populaires après guerre en France arpentent toujours les raidillons de la capitale malgache et les routes de poussière de la Grande île. Au point d'en être presque devenus les emblèmes nationaux du Madagascar.

Depuis les années 60, de nombreuses 2 CV et 4L ont été importées depuis l'Europe, et notamment depuis la France, l'ancienne puissance coloniale. Mais des modèles ont aussi été assemblées dans la Grande île jusque dans les années 80. La voiture emblématique française 4L a été produite entre 1961 et 1992 et jusqu'en 1994 en Slovénie. Increvables ou presque, plus pratiques qu’un 4X4, faciles à réparer, économiques en carburant, les mythiques 4L et 2CV ont toujours la cote à Madagascar malgré le manque de pièces détachées. Aucun chiffre n'est disponible, mais elles sont à coup sûr des milliers à circuler au quotidien à Madagascar, une île très pauvre de l'océan Indien.