Désintox. Non, il n\'y a pas de génocide en République Démocratique du Congo

Depuis quelques jours circulent des photos et des vidéos qui prétendent montrer la situation de la République démocratique du Congo. Elles totalisent des dizaines de milliers de partages, dénonçant ce que certains internautes appellent un « génocide ».

Mais comme trop souvent, les réseaux sociaux ajoutent au malheur de conflits armés bien réels confusion et exagération. Les photos et les vidéos les plus partagées ne sont en effet pas récentes, et parfois issues d'autres pays. Publiant un rapide montage vidéo montrant des tirs d'artillerie, un internaute s’indigne : « Les médias sont aveugles ». En fait, cette séquence provient d’un documentaire diffusé en 2017.

Le footballeur congolais Yannick Bolasie tweete : « Voir mon peuple souffrir ainsi me fend le coeur. » L’une des images qu’il publie, montrant UN enfant devant une fosse commune, a été prise au Rwanda, en 1994. Le chiffre de 18 millions de morts qui circule largement sur Twitter, est, lui, aussi terrifiant que faux. L’ONU, dans son Aperçu sur la situation des droits de l’homme au Congo, recense 1 400 victimes d’exécutions « arbitraires dans les provinces affectées par les conflits armés » pour la première moitié de 2020.

Enfin, de nombreux internautes emploient le hashtag #CongoGenocide pour qualifier la situation sur place. À tort selon le professeur à la Sorbonne Tumba Shango Lokoho qui estime qu’il s’agit d’une confusion. Des groupes armés commettent effectivement des crimes de guerre, provoquant le déplacement de milliers de personnes dans l’est de la RDC. Mais leurs exactions ne correspondent pas à la définition d’un génocide, c’est à dire l’extermination systématique de tout un groupe humain.

