Démographie : la Terre devrait compter 9,7 milliards d'humains en 2050

Dans un rapport publié lundi 17 juin, l'ONU indique que la population mondiale va augmenter au XXIe siècle et devrait s'établir à 9,7 milliards d'êtres humains en 2050. Cela fait deux milliards d'humains de plus en 30 ans, dont la moitié dans seulement neuf pays. À part les États-Unis, tous sont situés dans l'hémisphère sud. On compte également le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Égypte, le Pakistan, l'Inde et l'Indonésie.

11 milliards en 2100

À l'horizon 2050, la population du continent africain va doubler. On apprend aussi que l'Inde deviendra, à l'horizon 2027, le pays le plus peuplé devant la Chine. En Europe il faudra compenser la baisse de la natalité par l'immigration. Selon l'ONU, en 2100, nous serons 11 milliards d'humains sur Terre, un chiffre qui devrait correspondre à un pic, explique le journaliste de France 2 Sébastien Thomas.

