Covid-19 : les médecins tunisiens crient à "la censure"

Ils n'ont pas le droit d'intervenir dans les médias et sur les résaux sociaux sans autorisation préalable du ministère de la Santé, sous peine de sanction.

Pour les médecins, c'est une "censure médiatique". L'ONG Amnesty International et l'Ordre des médecins tunisien ont appelé le gouvernement à laisser s'exprimer librement les praticiens sur la pandémie de Covid-19, après une directive exigeant une autorisation préalable pour le personnel de santé souhaitant s'exprimer publiquement sur le sujet. Le 16 avril, après des polémiques, le ministère de la Santé a publié une liste de médecins et responsables de la santé habilités à faire des déclarations aux médias ou sur les réseaux sociaux au sujet de la pandémie. Les autres sont passibles de sanctions s'ils s'expriment sans accord des autorités.

"Mesure disproportionnée"

Amnesty International a critiqué une mesure "disproportionnée" et une "sérieuse atteinte" à la liberté d'expression. C'est "une tentative évidente de censurer les personnels de santé", estime Amna Guellali, responsable d'Amnesty citée dans le communiqué. Le Conseil national de l'Ordre des médecins a de son côté réaffirmé dans un communiqué "le droit des médecins à exprimer leurs positions dans leur domaine de spécialité et selon les données scientifiquement établies".

"Le citoyen et le public ont le droit d’être informés des derniers développements scientifiques concernant l’épidémie par des spécialistes du domaine reconnus pour leur compétence, leur objectivité et leur indépendance" Syndicat des médecins, pharmaciens et médecins dentistes Communiqué, cité par Webdo

Hospitalisations en hausse

Cette directive est parue au moment où la Tunisie fait face à une augmentation inédite du nombre d'hospitalisations, débordant certaines structures de réanimation, tandis que le nombre de décès confirmés s'approche des 10 000 pour 11 millions d'habitants. Les restrictions de rassemblement et les mesures de distanciation sociale n'ont été que peu appliquées.

Au 20 avril 2021 : + de 4 400 000 cas de #COVID19 en Afrique - avec + de 3 900 000 guérisons associées et 118 000 décès signalés.



Consultez les chiffres par pays sur le tableau de bord COVID-19 de l'OMS pour la Région africaine: https://t.co/OLDIVVIePA pic.twitter.com/ape7HZusZj — OMS Afrique (@OMS_Afrique) April 20, 2021

Face à cette aggravation, le gouvernement a fermé les écoles et mis en place un couvre-feu à 19h pour les véhicules et 22h pour les piétons, soulignant que le pays n'avait pas les moyens pour instaurer un confinement.

Liberté d'expression

La Tunisie, où la révolution de 2011 a permis une liberté d'expression sans précédent, a reculé d'une place dans le classement RSF de la liberté de la presse publié le 20 avril. Le pays reste le mieux classé de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, au 73e rang sur 180 pays. Selon Reporters sans Frontières, "le climat de travail des journalistes et des médias s'est nettement détérioré" au cours de l'année, marquée par de nombreuses mobilisations sociales et tensions politiques.