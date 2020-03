Coronavirus : le Nigeria dénonce la hausse "déraisonnable" des prix des produits de protection

Un premier cas, un ressortissant italien, a été annoncé à Lagos, capitale du Nigeria et mégapole de 20 millions d'habitants.

La commission de protection des consommateurs du Nigeria (FCCPC) a dénoncé le 29 février 2020 la hausse arbitraire des prix des kits de protection et des produits d'hygiène après l'annonce d'un premier cas de coronavirus à Lagos, mégalopole de 20 millions de personnes. Les Nigérians se sont précipités sur les produits d'hygiène après que l'on eut appris qu'un citoyen italien avait été testé positif à son arrivée en provenance de Milan. Selon les autorités sanitaires, ce premier porteur de coronavirus a été hospitalisé et il répond au traitement.

"Codes moraux"

Dans un communiqué, la FCCPC a signalé que les fournisseurs de vêtements de protection et de produits d'hygiène, et notamment des masques faciaux, des gants en latex ainsi que des gels désinfectants, profitaient indûment de cette situation. "Cette pratique inhabituelle et déraisonnable consistant à augmenter de façon excessive le prix de ces produits de manière arbitraire (...) viole à la fois les codes moraux et la loi en vigueur", a déclaré la commission. "Abuser (...) de l'anxiété et de la vulnérabilité des citoyens, en particulier lors de situation d'urgence qui pourraient nuire à la sécurité nationale, est une violation de la loi. (...) Tout complot, (...) accord ou arrangement visant à limiter ou à manipuler indûment l'offre pour augmenter de manière déraisonnable les prix ou de restreindre la concurrence d'une autre manière constitue une infraction", rappelle-t-elle.

Elle demande aux pharmaciens et revendeurs de mettre fin à cette spéculation autour des produits d'hygiène qui conduit à une "exploitation sans scrupules des consommateurs".

Pays d'Afrique le plus peuplé avec 190 millions d'habitants, le Nigeria est jugé extrêmement vulnérable à la propagation du virus vu la fragilité de son système de santé et de sa forte densité de population. Avant ce cas au Nigeria, le premier en Afrique subsaharienne, il n'y en avait eu que deux sur le continent : en Egypte et en Algérie. L'épidémie de coronavirus, qui touche de plus en plus de pays, approche des 3 000 morts pour plus de 85 000 cas.