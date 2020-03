Coronavirus : l'Algérie, premier foyer d'Afrique avec 17 cas, dont 16 membres d'une même famille

L'Afrique enregistre une trentaine de cas.

Seize membres d'une même famille de la région de Blida, près d'Alger, ont été contaminés par le coronavirus à la suite de contacts avec des ressortissants algériens résidant en France, a annoncé le ministère algérien de la Santé. "Le nombre total de personnes atteintes par le coronavirus s'élève à 17 cas dont 16 issues d'une même famille", a précisé le directeur général de la prévention au ministère de la Santé, Djamel Fourar, cité par les médias algériens.

L'enquête épidémiologique a permis de remonter la trace de la contamination à un Algérien de 83 ans et à sa fille résidant en France, qui ne figurent pas parmi ces 16 cas. Cet homme et sa fille ont séjourné du 14 au 21 février 2020 dans leur famille à Blida, à 50 km au sud d'Alger, selon le ministère de la Santé.

Tous deux ont été confirmés positifs au coronavirus après leur retour en France le 21 février. "Les deux personnes étaient venues assister à une fête à Beni Merred, à une dizaine de kilomètres de Blida", a déclaré à l'AFP un habitant de la région qui a requis l'anonymat.

Placés en isolement

En Algérie, les deux premiers membres de leur famille porteurs du virus, une femme de 53 ans et sa fille âgée de 24 ans chez lesquelles avaient séjourné ces deux personnes, ont été recensés le 1er mars et placés en isolement.

Le lendemain, deux nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés parmi les proches, puis trois le surlendemain et enfin neuf cas pour la seule journée de mercredi.

Le 17e cas, annoncé le 25 février par le ministère de la Santé, est celui d'un ressortissant italien, arrivé en Algérie le 17 février, qui avait été placé en isolement, puis rapatrié quelques jours plus tard.

L'Algérie est le pays d'Afrique le plus touché par l'épidémie. L’Afrique recense une trentaine de cas. En plus des 17 cas en Algérie, il y en a au Sénégal (4 cas), au Maroc (2), en Egypte (2), en Afrique du Sud (1), en Tunisie (1), au Nigeria (1) et au Cameroun (1). Aucun décès n’a jusque-là été enregistré.