Coronavirus en Tunisie : confinement général de quatre jours, cours suspendus

Le ministère tunisien de la Santé a décidé le 12 janvier d'imposer un confinement général de quatre jours à partir de jeudi 14 janvier pour limiter la propagation du Covid-19 qui a atteint des records en Tunisie, entraînant une situation "très dangereuse", selon l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes. Ces mesures de confinement, qui incluent un couvre-feu renforcé, entrent en vigueur le jour du dixième anniversaire de la révolution, entravant toute commémoration de la fuite de Zine el Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011, dans un contexte de tensions sociales.

Couvre-feu

Des responsables hospitaliers ont alerté sur la difficulté grandissante à trouver des lits en réanimation, en dépit de la mise en place d'hôpitaux de fortune pour désengorger les structures existantes. Face à l'augmentation du nombre de décès qui atteint plusieurs dizaines par jour, le ministre de la Santé Faouzi Mehdi a indiqué lors d'une conférence de presse qu'il serait interdit de circuler entre 16h et 6h, de jeudi à dimanche. Un couvre-feu était déjà en vigueur de 20h à 6h depuis octobre 2020.

Le ministre a également décidé de suspendre les cours dans les écoles, lycées et facultés du 13 au 24 janvier. Depuis la rentrée scolaire, le 15 septembre, jusqu’au 11 janvier 2021, 5 854 cas confirmés d’infection au coronavirus ont été recensés en milieu scolaire dont 32 décès et 4 205 rétablissements touchés. Toutes les manifestations culturelles et autres seront interdites durant la période du confinement, a-t-il ajouté. Il a aussi appelé à travailler à distance "le plus possible".

Détérioration

Ces mesures ont été prises sur l'avis de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, après l'identification de plusieurs milliers de nouveaux cas quotidiens ces derniers jours. La Tunisie, qui n'avait enregistré qu'une cinquantaine de décès lors de la première vague, a recensé 5 343 morts et 164 936 cas, un nombre sous-évalué comme dans d'autres pays puisqu'il ne comprend que les cas confirmés par des tests. "La situation est très dangereuse (...) et dépasse les capacité de prise en charge des malades", a mis en garde Nissaf Ben Alya, directrice de l'Observatoire. Le ministre a attribué cette situation à "l'absence de respect des mesures" sanitaires.