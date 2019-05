Champagne : derrière les bulles consommées en Afrique, les touristes

Les chiffres 2018 du commerce du champagne laissent apparaître un continent africain de plus en plus sensible aux charmes du vin pétillant. Si l’Afrique du Sud est le leader de la consommation, l’influence du tourisme offre un classement parfois étonnant, comme cette 59e place mondiale détenue par l’île Maurice malgré son million et demi d’habitants.

Dégustation de champagne à Abidjan en 2018. (ISSOUF SANOGO / AFP)